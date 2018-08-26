Во Львове 70 спасателей тушили масштабный пожар на складе (фото, видео)

Спасателям пришлось открывать двери здания собственными средствами - ломами и бензорезами.

Во Львове в ночь на 26 августа возник крупный пожар на складе на улице Грабовского, 11. К ликвидации возгорания привлекли 70 пожарных и 14 единиц спецтехники.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, огнеборцами из-за большой площади горения и отсутствия источников воды был объявлен повышенный номер вызова.

Сложность пожара, как отмечается, заключалась в том, что все двери здания были закрыты, и спасателям пришлось их открывать собственными средствами - ломами и бензорезами. Вплотную к стене горящего здания были припаркованы автомобили, поэтому спасатели лебедкой оттаскивали их подальше от огня. Ближайшие пожарные гидранты были расположены на расстоянии 300 и 500 метров.

Тем не менее, огнеборцам удалось локализовать пожар в 02:19, и полностью ликвидировать в 03:54 утра. Огнем уничтожена крыша здания площадью 1500 кв. м.

В результате слаженных действий, спасатели спасли от полного уничтожения огнем здание и 12 автомобилей.

На месте происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

В июне во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны.