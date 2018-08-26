В Киеве произошел пожар в студенческом общежитии КНЭУ

Вследствие возгорания повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты.

В Киеве произошел пожар в общежитии экономического университета имени Вадима Гетьмана, расположенном на ул. Дегтяревской.

Об этом говорится в сообщении столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что информация о пожаре поступила в 16:18 - произошло возгорание в комнате на седьмом этаже. Через 40 минут огонь был ликвидирован. На место приезжали 9 единиц техники.

"В результате возгорания повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты. К счастью, погибших и травмированных нет", - сообщили спасатели.

Причины возникновения возгорания выясняются.

Ранее на вещевом рынке в Хмельницком произошел пожар.