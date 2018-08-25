В Киеве ограбили известного российского музыканта

Об этом музыкант сообщил в Facebook.

"Полчаса назад во время прогулки по ул. Сагайдачного у меня украли телефон. Так что я без связи американской и украинской. Пишите сюда. Как восстановить в Киеве американскую симку, не знаю. А очень надо. Если кто в курсе, скажите. С праздником еще раз украинцев! PS Будьте все осторожны, в толпе гуляют, работают карманники. Увидите, поймаете - бейте ногами от души. Ненавижу воров всех мастей ", - написал он.

В комментариях пользователи поддержали знаменитость и дали несколько советов, как действовать в такой ситуации.