Киберполиция нашла в Украине почти три десятка украденных в Италии мотоциклов (видео)

Во время проведения расследования итальянские правоохранители установили, что некоторые транспортные средства реализуются с помощью Интернет-сети на территории Украины.

Киберполиция помогла итальянским правоохранителям раскрыть канал сбыта украденных за рубежом мотоциклов.

Реализация в Украине краденого транспорта происходила с помощью Интернет-сети, сообщает пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции Украины.

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В частности, прокуратурой Италии при суде города Римини проводится расследование по уголовному делу, открытому в отношении неустановленных лиц, которые в составе преступной организации совершили угоны транспортных средств на территории Италии. Во время проведения расследования итальянские правоохранители установили, что некоторые транспортные средства реализуются с помощью Интернет-сети на территории Украины.

"В рамках международной правовой помощи работники киберполиции установили лиц, которые сбывали в Украину похищенные транспортные средства и места их хранения. 21 августа, в трех регионах Украины были проведены санкционированные обыски, по результатам которых изъято почти три десятка угнанных мотоциклов", - говорится в сообщении.

Сотрудники Департамента киберполиции установили лиц, которые на территории Украины сбывали похищенный транспорт для мотокросса. Реализация мотоциклов происходила с помощью специального веб-ресурса. Кроме того, установлены и места хранения похищенного имущества.

На территории Донецкой, Полтавской и Ивано-Франковской областей во вторник, 21 августа, работники киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины провели санкционированные обыски. По их результатам изъято почти три десятка спортивных мотоциклов. Все они направлены на хранение в региональные подразделения полиции.

"Сейчас лица, во владении которых был изъят этот транспорт, не смогли предоставить документы, которые бы подтверждали законность его приобретения и происхождения. Кроме того, будет установлен способ, которым транспорт ввозился на территорию Украины. По результатам проведенных мероприятий, действиям лиц, которые сбывали этот транспорт, будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству Украины", - отмечают в киберполиции.

Видео: полиция Киева

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции и следователи Голосеевского управления полиции Киева разоблачили 23-летнего киевского хакера, который с помощью фишинга отбирал у владельцев доступ к их персональным страницам, после чего требовал за него деньги.