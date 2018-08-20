На Арабатской стрелке под Херсоном во время шторма утонули пятеро отдыхающих
В районе поселка Стрелковое на Херсонщине (так называемая Арабатская стрелка) в течение 19 августа погибли пятеро отдыхающих, которые купались в Азовском море.
Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области, все погибшие купались вне зоны пляжа.
Читайте такжеВ Житомирской области в озере утонули два 10-летних мальчика
«В тот день штормило, были волны. Купаться в этом месте при таких условиях достаточно опасно. Визуально волны якобы несут к берегу, а нижнее течение отбрасывает назад, срабатывает так называемый принцип «обратной тяги», - отметили в управлении ГСЧС.
Сообщается, что среди погибших - 35-летний житель Харькова и 49-летний житель Днепра, 43-летний и 42-летний жители Кривого Рога и 33-летний житель города Геническ.
Еще нескольких людей в данных обстоятельствах, как утверждается, удалось спасти.
Сообщается также, что 19 августа на Днепро-Бугском лимане вблизи поселка Софиевка погиб 12-летний подросток. Парень упал в воду, идя по трубе насосной станции, и больше не вынырнул.
В целом с начала года на водных объектах Херсонской области погибли 16 человек.
Напомним, в Украине с 1 июня на водоемах погибли 53 ребенка.