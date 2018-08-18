Полиция сообщила, сколько детей с начала лета погибло на украинских водоемах

Кроме этого, в полиции рассказали, сколько детей за этот период погибло на дорогах и совершило самоубийства.

В Украине с 1 июня на водоемах погибли 53 ребенка.

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Об этом первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

"Вчера на Волыни в реке Стыр во время купания начал тонуть ребенок, 2005 года рождения. Его бросилась спасать 16-летняя девушка и ценой собственной жизни спасла младшую девочку, но сама утонула", - написал Аброськин.

Он добавил, что в ежедневных полицейских сводках с начала лета зафиксировано очень много трагических случаев с детьми на воде.

"Только за период с 1 июня по 16 августа 2018 года на водоемах государства вследствие утопления погибли 53 ребенка: до 10 лет - 22 ребенка, с 11 до 13 - 15 детей и с 14 до 17 лет - 16 детей. За этот же период в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 51 ребенок", - сообщил Аброськин.

При этом он привел данные Министерства социальной политики, согласно которым "на территории Донецкой и Луганской областей за все время войны погибли 68 детей".

"И еще некоторая информация. За семь месяцев этого года были совершены 156 попыток суицидов, из них - 58 доведены до конца и несовершеннолетние погибли. В течение лета - шесть суицидов", - добавил Аброськин.

"Детям нужны взрослые, чтобы защищать их и делать все, чтобы они избегали опасности", - отметил заместитель председателя Нацполиции.

"Мы должны научиться вовремя приходить на помощь нашим детям, и это должен быть целый комплекс действий - от воспитания в семье, детском саду, в школе, как себя вести на реке, автодорогах, в общем как вести себя, чтобы сохранить собственную жизнь и здоровье", - добавил он.