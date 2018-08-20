Стрельба в Харькове: полиция установила личность нападавшего и обнаружила в его крови алкоголь

По данным силовиков, злоумышленник действовал в одиночку.

Харьковские правоохранители предварительно установили личность мужчины, который устроил стрельбу возле мэрии, ранив охранника и убив патрульного.

Об этом на брифинге заявил глава облуправления полиции Олег Бех, пишет NewsRoom.

По данным силовиков, стрелком предположительно является харьковчанин 1959 года рождения. Злоумышленник действовал в одиночку. Кроме того, руководитель областной полиции сообщил, что в крови погибшего было около двух промилле алкоголя.

Сейчас правоохранители рассматривают три основных версии нападения: хулиганские мотивы, личная неприязнь к горсовету или его сотрудникам, а также попытка привлечь внимание к себе с последующим выдвижением требований.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего, личность которого устанавливается. Полицейский, получивший травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

По факту стрельбы открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что у злоумышленника обнаружили два пистолета - сигнальный и «Байкал» (пневматический), переделанные под стрельбу боевыми патронами.