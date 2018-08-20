Стрельба в Харькове: раненый охранник горсовета находится на искусственной вентиляции легких

Медики пока не берутся делать прогнозы о шансах пострадавшего на выздоровление.

Охранник Харьковского горсовета Геннадий М., тяжело раненый неизвестным стрелком, находится на искусственной вентиляции легких.

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Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на заместителя главврача больницы скорой и неотложной помощи Андрея Козаченко.

Медик рассказал, что сегодня ночью к ним доставили двоих пострадавших.

Полицейский получил множественные ранения и фактически находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось. Второй пациент, мужчина 1970 года рождения, получил огнестрельное ранение в спину. Врачи оперировали его всю ночь.

«Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии и мы пока не беремся делать прогнозы о его шансах на выздоровление", - отметил Козаченко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле Харьковского горсовета неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая застрелила нападавшего. Злоумышленник успел ранить четырех человек, включая полицейского Дмитрия Кириенко, который от полученных ранений погиб.