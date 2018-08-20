В МВД рассказали, почему бронежилет не защитил погибшего в Харькове полицейского от пули

Нападавший стрелял пулями для стартовых пистолетов, которые были переделаны на боевые.

Патрульному полицейскому, который погиб при нападении неизвестного возле Харьковского городского совета, пули попали в незащищенное пластинами бронежилета место.

Об этом на своей странице Facebook написал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Восьмой погибший на службе патрульный полицейский. 29-летнему Дмитрию Кириенко пули преступника, из переработанных в боевые стартовых пистолетов, попали в бок - там наиболее уязвимое, не защищенное пластинами бронежилета место туловища», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего, личность которого устанавливается. Полицейский, получивший травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

По факту стрельбы открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что у злоумышленника обнаружили два пистолета - сигнальный и «Байкал» (пневматический), переделанные под стрельбу боевыми патронами. Личность нападавшего пока не установлена - на вид ему 30-35 лет, имеет спортивное телосложение. Правоохранители изучают несколько версий причин нападения. Одна из них - нападение спровоцировано действиями городских властей в отношении застреленного нападавшего или членов его семьи. Вторая версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Третья версия - хулиганство.