Стрельба у Харьковского горсовета: СМИ сообщили о четырех раненых

Ранения получили трое охранников самого горсовета и один полицейский.

Во время ночной стрельбы возле Харьковского городского совета неизвестный ранил четырех человек.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ранения получили трое охранников самого горсовета и один полицейский. Также сообщается, что злоумышленник стрелял из пистолета Макарова.

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От полученных ранений полицейский скончался во время оказания медицинской помощи. Стало известно его имя – погибшим оказался заместитель командира роты Управления патрульной полиции в Харьковской области, старший лейтенант полиции 29-летний Дмитрий Кириенко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле Харьковскогогорсовета неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая застрелила нападавшего. Злоумышленник успел ранить четырех человек, включая полицейского, который от полученных ранений погиб.