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Стрельба у Харьковского горсовета: СМИ сообщили о четырех раненых

09:02, 20 августа 2018
Происшествия
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Злоумышленник стрелял из пистолета Макарова / фото hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ранения получили трое охранников самого горсовета и один полицейский. Также сообщается, что злоумышленник стрелял из пистолета Макарова.

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От полученных ранений полицейский скончался во время оказания медицинской помощи. Стало известно его имя – погибшим оказался заместитель командира роты Управления патрульной полиции в Харьковской области, старший лейтенант полиции 29-летний Дмитрий Кириенко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле Харьковскогогорсовета неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая застрелила нападавшего. Злоумышленник успел ранить четырех человек, включая полицейского, который от полученных ранений погиб.

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Новость в сюжете: Перестрелка возле Харьковского горсовета
Теги: #стрельба#Харьков#раненные