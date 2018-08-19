Опубликовано видео, на котором ЗРК «Бук» таранит столичный бизнес-центр

На тротуаре рядом с местом столкновения находились около десятка людей, наблюдавших за техникой.

Очевидцы ДТП с зенитно-ракетным комплексом «Бук», который накануне въехал в здание киевского бизнес-центра Astarta, опубликовали в сети видео инцидента.

Читайте такжеВ польских больницах после ДТП остается 41 украинец, один из них в тяжелом состоянии

На нем можно видеть, как после репетиции парада ко Дню независимости по улице следует колонна военной техники. Одна из установок «Бук» не вписывается в поворот и въезжает в стену здания.

Отметим, что инцидент мог завершиться трагически. На тротуаре рядом с местом столкновения находились около десятка людей, наблюдавших за техникой.

Напомним, вечером 18 августа на улице Ярославской в Киеве зенитная установка «Бук», которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню независимости, врезалась в здание бизнес-центра.