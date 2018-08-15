К убийству экс-депутата в Сумах может быть причастна его исчезнувшая жена - полиция

Одна из версий ‑ к убийству экс-депутата Жука может быть причастна его жена.

В Сумах продолжается расследование убийства бывшего депутата Сумского горсовета Анатолия Жука. Полиция заподозрила, что к преступлению может быть причастна его жена. Сейчас женщина объявлена в розыск.

Это одна из рабочих версий, которую рассматривает следствие. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба МВД.

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Полиция рассматривает несколько версий этого преступления. В частности, убийство на заказ, а также из-за общественной деятельности погибшего.

"Также одна из версий ‑ к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также пропала ее дочь и водитель", - заявил первый заместитель главы Нацполиции.

По его словам, сейчас проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения семьи убитого экс-депутата.

Как сообщал УНИАН, полиция расследует исчезновение семьи и водителя застреленного экс-депутата Жука как умышленное убийство.

Напомним, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета, 35-летнего Анатолия Жука.