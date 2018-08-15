На Полтавщине педофил надругался над 7-летней дочерью сожительницы

Суд приговорил мужчину к двенадцати годам тюремного заключения.

В одном из населенных пунктов Кобеляцкого района Полтавщины 34-летний ранее судимый гражданин совершил сексуальное насилие над 7-летней девочкой.

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Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра областной прокуратуры. Согласно данным надзорного ведомства, угрожая дочери своей сожительницы физической расправой, он совершил с ней половой акт.

Девочка рассказала маме об изнасиловании. Та немедленно обратилась в полицию. Было открыто уголовное дело. Кобеляцкий райсуд приговорил его к двенадцати годам тюремного заключения.

Однако прокуратура Полтавской области таким судебным решением оказалась не удовлетворена. Поэтому ее следователи сейчас готовят обращение в Апелляционный суд региона – ради ужесточения приговора.