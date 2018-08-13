В ФСБ РФ заявили о задержании украинки, которая якобы пыталась ввезти оружие в аннексированный Крым

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Армянск".

В Федеральной службе безопасности России заявляют о задержании гражданки Украины, которая якобы пыталась ввезти оружие с материка в аннексированный Крым.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ в захваченном Крыму, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Армянск".

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"После проверки документов на право пересечения государственной границы РФ владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, в ходе которого под водительским сиденьем пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм", – говорится в сообщении.

"Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, он возил его с собой в целях самообороны", – заявили в пресс-службе управления.