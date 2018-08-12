На трассе в Запорожской области мужчина стрелял по автомобилям

Пострадали женщина и 11-летний ребенок.

В Запорожской области на трассе Кирилловка-Мелитополь злоумышленник стрелял из похищенного ружья по проезжающим автомобилям, пострадали женщина и 11-летний ребенок.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

«В 5 часов утра в Кирилловское отделение полиции поступило сообщение о том, что на автодороге «Кирилловка-Мелитополь» в районе села Шелюги Акимовского района неизвестный стреляет из охотничьего ружья по проезжающим автомобилям. В результате его действий женщина, 1977 года рождения, и девочка, 2007 года рождения, получили незначительные телесные повреждения», - говорится в сообщении.

В настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает.

Полиция задержала злоумышленника на блокпосту возле села Лиманское, им оказался житель села Охримовка, 1991 года рождения.

Следователи выяснили, что гладкоствольное охотничье ружье мужчина похитил из гаража односельчанина.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уведомлен о подозрении.

Ружье изъято и направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Возбуждены уголовные производства по признакам ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.