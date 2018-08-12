Все обстоятельства трагического происшествия устанавливают правоохранители.

В Житомирской области в озере утонули два 10-летних мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Отмечается, что 12 августа около 12 часов дня работникам полиции поступило сообщение о том, что на водоеме в с. Оленичи Овручского района утонули двое детей.

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«На месте происшествия выяснилось, что 16-летний парень, проходя мимо озера, заметил в воде недалеко от берега тела детей. Юноша сразу бросился в водоем и поочередно достал их, но к сожалению, они были уже без признаков жизни. Погибшими оказались два мальчика, 2008 года рождения, жители соседнего с. Хлопляны», - говорится в сообщении.

Все обстоятельств трагического происшествия устанавливают правоохранители, добавили в ведомстве.