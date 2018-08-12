На Сумщине пограничники со стрельбой остановили прорывавшийся через границу с РФ автомобиль (фото, видео)

Водитель бросил поврежденное пулями авто и скрылся.

В Краснопольском районе Сумской области пограничники сорвали попытку незаконного перемещения через государственную границу товаров из России, со стрельбой остановив автомобиль, пытавшийся незаконно прорваться в Украину.

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Как сообщает пресс-служба ГПСУ, пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе поселка Грабовское, заметил автомобиль «УАЗ», который начал двигаться от границы в тыл Украины.

Во время задержания водитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке авто и пытался совершить наезд на пограничника. Чтобы все же остановить правонарушителя, пограничным нарядом были осуществлены предупредительные выстрелы вверх, на что водитель не реагировал и продолжал двигаться дальше. С целью задержания правонарушителя наряда военнослужащий произвел выстрелы из АК-74 по колесам автомобиля.

Отмечается, что в результате было повреждено одно из колес авто. Водитель на большой скорости пытался продолжить движение, однако поняв, что не убежит, покинул автомобиль и скрылся.

Осмотрев транспортное средство, пограничники обнаружили в нем около полусотни тюков с одеждой. Кроме этого, в автомобиле находились коробки с бижутерией и наручными часами. Предварительно установлено, что задержанный груз был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины.

Сейчас автомобиль вместе с грузом передан сотрудникам полиции. Продолжаются оперативно-поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области контрабандисты совершили нападение на пограничника Мукачевского отряда. Преступники избили офицера и выстрелили ему в спину из травматического пистолета.