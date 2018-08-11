В Харькове произошел взрыв газа в многоэтажке, пострадали пять человек

Пожарные спасли пять человек, из них трое детей, эвакуировали - 12.

В Харькове произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме, за медицинской помощью обратились пять человек.

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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, 11 августа в 15:21 на номер «101» поступило сообщение о взрыве в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Танкопия, 11/2.

Спасатели на месте установили, что горит квартира на первом этаже дома и балкон на втором этаже. «По словам соседей, чувствовался резкий запах газа и была вызвана аварийная газовая служба. При обследовании работниками газовой службы подъезда произошел взрыв», - сообщили в ведомстве.

В результате пожара в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешняя бетонная плита балкона и двери подъезда. Несущие конструкции не разрушены. Пожар, площадью 35 кв м, ликвидировали в 16:11. Предварительная причина пожара - взрыв природного газа.

Пожарные спасли 5 человек (из них 3 детей), эвакуировали 12 человек (из них трое детей) с верхних этажей.

К сотрудникам скорой медицинской помощи обратились пять человек с незначительными резано-осколочными ранами. Помощь оказана на месте, от госпитализации отказались.