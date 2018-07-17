Взрыв в Кривом Роге: состояние здоровья одного из пострадавших тяжелое

У мужчины ожоги дыхательных путей и верхних конечностей, у женщины - рваные раны верхней конечности, у девушки - резаная рана голени из-за падения стекла.

Состояние одного из пострадавших в результате взрыва в многоэтажном доме Кривого Рога сейчас оценивается как тяжелое, двое других находятся на амбулаторном лечении.

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщила заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

"Мужчина сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Женщина и девушка - амбулаторное лечение", - отметила она.

Как уточнила позднее пресс-секретарь ГосЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, у мужчины ожоги дыхательных путей и верхних конечностей, у женщины - рваные раны верхней конечности, у девушки - резаная рана голени из-за падения стекла.

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Такие разные травмы объясняются тем, что мужчина и женщина находились непосредственно в доме, где произошел взрыв, а девушка только проходила мимо него.

По словам Гречищевой, от силы взрыва образовались трещины в стенах, было выбито стекло.

"Дом отключили от газа. Еще не все люди вернулись", - добавила Кузнецова.

Как известно, на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Кривом Роге произошел взрыв, в результате которого были травмированы три человека. С восьмого и девятого этажей эвакуировали 40 человек. Сейчас полиция открыла уголовное производство.