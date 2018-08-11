В Киеве АТОшнику оторвало руку мусоровозом - СМИ

14:27, 11 августа 2018
Происшествия
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В Киеве мужчине мусоровозом оторвало руку / фото Информатор

Как сообщает "Информатор", мужчине около 40-50 лет. Выяснилось, что пострадавший не является работником ЖЭКа, но его жена — бригадир, попросила помочь с уборкой территории, так как не хватает людей. Мужчина выгружал мусор в мусоровоз, доставал из контейнера женские сумки, которые кто-то выкинул. Ремень одной из сумок зацепился за механизм в машине, который перерабатывает мусор, и его руку затянуло, вследствие чего у мужчины оторвалась кисть руки.

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Его напарники быстро сориентировались и пережали рану жгутом до приезда медиков. Также они сообщили, что мужчина совсем недавно вернулся из зоны АТО целым и невредимым, а почему сейчас произошел такой несчастный случай — непонятно.

По словам полиции, это произошло из-за его халатности. Мужчину госпитализировали работники «скорой». На месте работает патрульная полиция.

Как сообщал УНИАН, в июне в Киеве на улице Набережно-Крещатицкая возле метро Почтовая площадь погиб пешеход. Его сбила машина, когда он переходил дорогу в неположенном месте, в результате чего он остался без головы.

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Теги: #Киев#мусоровоз