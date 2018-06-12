Жуткое ДТП на набережной в Киеве: пешеход перебегал дорогу в 80 м от перехода и остался без головы

Погибшему "стойкой оторвало свод черепа" в 80 метрах от подземного перехода.

В Киеве на улице Набережно-Крещатицкая возле метро Почтовая площадь погиб пешеход. Его сбила машина, когда он переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщает dtp.kiev.ua, погибшему "стойкой оторвало свод черепа". "Куда бежал через 8 полос - непонятно. Там стена. До перехода 80 метров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсоне "скорая" сбила женщину насмерть на пешеходном переходе.