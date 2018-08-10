В страшном ДТП под Запорожьем погибли четыре ребенка - СМИ (фото, видео)

В результате аварии погибли пятеро людей.

В пятницу, 10 августа,в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.

В результате ДТП погибло 5 человек, из них четверо - дети, передает местный сайт Gazeta.zp.

Кроме того, сообщается о 13 пострадавших.

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Как сообщал УНИАН, в курортной зоне Одессы поздно вечером 9 августа произошло массовое ДТП с пострадавшими, разбиты пять автомобилей.