В страшном ДТП под Запорожьем погибли четыре ребенка - СМИ (фото, видео)
17:05, 10 августа 2018Происшествия
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В результате аварии погибли пятеро людей.
Авария унесла жизни 4 детей / фото gazeta.zp.ua
В пятницу, 10 августа,в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.
В результате ДТП погибло 5 человек, из них четверо - дети, передает местный сайт Gazeta.zp.
Кроме того, сообщается о 13 пострадавших.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!
Как сообщал УНИАН, в курортной зоне Одессы поздно вечером 9 августа произошло массовое ДТП с пострадавшими, разбиты пять автомобилей.
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