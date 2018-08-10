В страшном ДТП под Запорожьем погибли четыре ребенка - СМИ (фото, видео)

17:05, 10 августа 2018
Происшествия
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Авария унесла жизни 4 детей / фото gazeta.zp.ua

В результате ДТП погибло 5 человек, из них четверо - дети, передает местный сайт Gazeta.zp

Кроме того, сообщается о 13 пострадавших.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!

Как сообщал УНИАН, в курортной зоне Одессы поздно вечером 9 августа произошло массовое ДТП с пострадавшими, разбиты пять автомобилей.

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Теги: #дети#смерть#ДТП#Запорожье