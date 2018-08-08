В Сумах при странных обстоятельствах умер 12-летний мальчик: полиция прокомментировала версию о суицидальной игре

Подростка обнаружили дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти. Во время первоочередных следственных действий правоохранители не обнаружили признаков того, что он сделал это в результате так называемых «смертельных» онлайн-игр.

В Сумах полиция выясняет причины и обстоятельства смерти 12-летнего мальчика.

Как сообщил УНИАН старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких, подростка обнаружили дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти.

«Врачи «скорой» восстановили ему сердцебиение и доставили в реанимацию. Однако сегодня, 8 августа, около часа дня, несмотря на все усилия медиков, ребенок умер. Полиция в рамках открытого по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) выясняет причины и обстоятельства случившегося», - отметил Крупецких.

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По информации начальника ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУ НП в области Сергея Тарасенко, во время первоочередных следственных действий правоохранители не обнаружили никаких признаков того, что мальчик сделал это в результате так называемых «смертельных» онлайн-игр, как это было растиражировано отдельными СМИ.

«Однако это не означает отсутствия проблем в нашем регионе. Я призываю всех граждан с большим вниманием и заботой относиться к воспитанию своих детей и внуков, занимать их интересными и полезными занятиями, а в случае обнаружения проблем консультироваться со специалистами - педагогами, психологами, медиками и работниками ювенальной превенции», - отметил Тарасенко.

Ранее сегодня ряд местных СМИ распространили информацию из Facebook о том, что сумской шестиклассник якобы совершил самоубийство в результате «смертельной» компьютерной игры в соцсети.