В Сумах при странных обстоятельствах умер 12-летний мальчик: полиция прокомментировала версию о суицидальной игре

20:34, 08 августа 2018
Происшествия
110 0
Ребенка нашли с веревкой на шее / фото Billy Curtis via flickr.com

Как сообщил УНИАН старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких, подростка обнаружили дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти.

«Врачи «скорой» восстановили ему сердцебиение и доставили в реанимацию. Однако сегодня, 8 августа, около часа дня, несмотря на все усилия медиков, ребенок умер. Полиция в рамках открытого по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) выясняет причины и обстоятельства случившегося», - отметил Крупецких.

Читайте такжеНа смену "Синему киту" пришла новая суицидальная игра: блогер рассказала, как общалась с "Момо" (фото)

По информации начальника ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУ НП в области Сергея Тарасенко, во время первоочередных следственных действий правоохранители не обнаружили никаких признаков того, что мальчик сделал это в результате так называемых «смертельных» онлайн-игр, как это было растиражировано отдельными СМИ.

«Однако это не означает отсутствия проблем в нашем регионе. Я призываю всех граждан с большим вниманием и заботой относиться к воспитанию своих детей и внуков, занимать их интересными и полезными занятиями, а в случае обнаружения проблем консультироваться со специалистами - педагогами, психологами, медиками и работниками ювенальной превенции», - отметил Тарасенко.

Ранее сегодня ряд местных СМИ распространили информацию из Facebook о том, что сумской шестиклассник якобы совершил самоубийство в результате «смертельной» компьютерной игры в соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть