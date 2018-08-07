На Донбассе один из командиров боевиков во время пьяной ссоры взорвал другого гранатой - разведка

Погибший заменен другим кадровым российским офицером.

На полигоне «Восточный» на оккупированном Донбассе во время ссоры между офицерами один из них взорвал ручную гранату РГД-5, от взрыва погиб заместитель командира 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ во взаимоотношениях офицерского состава растет уровень раздражительности и межличностной ненависти, что приводит к увеличению количества конфликтов, сопровождающихся ссорами и драками, в т.ч. с применением оружия. В частности, 3 августа на полигоне «Восточный» во время спора между офицерами один из них взорвал ручную гранату РГД-5. В результате взрыва погиб заместитель командира с вооружения 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК. На момент гибели пострадавший находился в нетрезвом состоянии. С целью проведения расследования на место происшествия прибыла комплексная комиссия 1 АК российских оккупационных войск. Погибший заменен другим кадровым российским офицером", - сообщил спикер.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики устроили на Донбассе «чистку» с арестами подозреваемых в «нелояльности» к оккупантам.