Боевики устроили на Донбассе «чистку» с арестами подозреваемых в «нелояльности» к оккупантам

По данным разведки, задержанных планируют использовать как рабочую силу для оборудования фортификационных сооружений и блиндажей.

Боевики начали «операцию «Визит», проводя аресты лиц, которые вызывают подозрение в «нелояльности» к оккупационному режиму.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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«По данным разведки, российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, подразделениями так называемого «Министерства внутренних дел ДНР» начато проведение комплексных оперативных мероприятий под условным названием «операция «Визит», - отметил он.

По его словам, под видом выявления и привлечения к ответственности местных жителей, которые уклоняются от выполнения распоряжения российской администрации о своевременной постановке на воинский учет, сотрудники т.н. «правоохранительных органов» проводят аресты лиц, вызывающих подозрение в «нелояльности» к оккупационному режиму.

Оккупанты планируют привлекать задержанных к выполнению работ по оборудованию фортификационных сооружений и блиндажей в районах дислокации соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее в соцсетях опубликован список боевиков «ЛНР-ДНР», которые умерли на востоке Украины в течение июля.