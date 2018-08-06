В Киеве неизвестные в камуфляже напали на дом известной украинской телеведущей

18:45, 06 августа 2018
Происшествия
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На дом, в котором проживает Сеник, напали / фото facebook.com/kostiantyn.stogniy

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Об этом в Facebook сообщил журналист Константин Стогний. "Люди в камуфляжной форме перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд, не смог задержать скрывшихся на автомобиле, злоумышленников. Одного из нападавших якобы опознали. По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем", - написал он.

Стогний добавил, что Сеник переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро "Политехнический институт" через окно вломились неизвестные. Тогда, по словам журналиста, сработала сигнализация. Прибывший наряд тогда никого не смог задержать.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 6 июля недалеко от столичного вокзала мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку телеканала СТБ Евгению Мотрич.

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Теги: #Киев#нападение#ведущая