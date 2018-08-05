На абордаж: в Днепре пьяный капитан катера протаранил ресторан

У капитана судна обнаружили признаки алкогольного опьянения, но пройти тест на драггере он отказался.

В Днепре в ночь на 5 августа капитан катера «Аура» допустил столкновение с плавучим рестораном «Горец» на Сичеславской Набережной.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел напротив гостиницы «Днепропетровск». Прибывшие на место патрульные поднялись на судно и увидели там капитана. При общении с водителем катера у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался. На место вызвали полицейских для составления протокола и следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Киеве спасатели достали затонувший по неизвестным причинам катер.