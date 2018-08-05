На абордаж: в Днепре пьяный капитан катера протаранил ресторан

12:28, 05 августа 2018
Происшествия
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В Днепре катер врезался в плавучий ресторан / фото "Информатор"

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел напротив гостиницы «Днепропетровск». Прибывшие на место патрульные поднялись на судно и увидели там капитана. При общении с водителем катера у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался. На место вызвали полицейских для составления протокола и следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Киеве спасатели достали затонувший по неизвестным причинам катер.

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Теги: #Днепр#катер