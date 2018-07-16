В Киеве спасатели достали затонувший по неизвестным причинам катер

С помощью насоса и катера «UMS-600» затонувший катер подняли на поверхность, откачали из него воду и отбуксировали к берегу.

15 июля в 22:17 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул. Приречной, 17, в заливе «Собачье устье», что в акватории г. Днепр, начал тонуть пришвартован катер «Tracker».

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Об этом сообщает ГСЧС. На место происшествия немедленно было направлено водолазов Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. По прибытию к швартовальному понтону, спасатели приступили к аварийно-спасательным работам. С помощью насоса и катера «UMS-600» затонувший катер подняли на поверхность, откачали из него воду и отбуксировали к берегу.

К счастью, на борту катера пассажиров не было. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, ранее в Голосеевском районе Киева гребец нашел утопленника.