В Винницкой области нелегально разбирают старинную сахароварню Потоцких (видео)

Графский кирпич ручной формовки продают за бесценок всем желающим.

В Винницкой области нелегально разбирают историческую достопримечательность - барское владения графов Потоцких.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В сообщении сказано, что имение уже превратилось в руины и местные растаскивают его по кирпичу - от сахароварни 19-го века осталась одна стена.

По словам охранника объекта, пока здесь разбирают сахарный завод советских времен. Ребятам, которые разбивают и складывают кирпич, платят 700 гривен за тысячу единиц.

Местные жители рассказывают, что здесь разбирают на продажу именно графские сооружения, где каждый кирпич с гербовым тиснением. Однако есть те, кто это отрицает.

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Красный кирпич с сахарного завода стоит по две гривны за единицу, белый - по 25 гривен, а царский - по 10 гривен.

Местные чиновники подтверждают, что кто-то зарабатывает на историческом наследии, но уверяют, что сделать ничего не могут.

"Дом сахарозаводчика - под охраной, если его начнут валить, то для этого предусмотрена уголовная ответственность. Но пока валят только сам завод, который, к сожалению, не имеет никакого охранного статуса", - объясняет заведующий сектором охраны культурного наследия Михаил Потупчик.

В селе Уладовка жили графы Потоцкие, которые построили здесь сахароварню. Позже, в советское время, на территории появились сахарные заводы, которые давно заброшенные и несколько раз перепродавались. Кому сейчас все это принадлежит, никто в селе не знает.

Местные опасаются, что вслед за графским сахарным заводом, на кирпич могут разобрать и имение.