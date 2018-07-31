Журналист объяснил, почему убийца ветерана АТО и его сообщники на фото стоят без наручников

Подозрительных мужчин сфотографировали, после чего фото были отправлены на телефон свидетеля убийства. И лишь после опознания киллера все четверо были задержаны.

Журналист Юрий Бутусов рассказал об обстоятельствах убийства ветерана АТО «Сармата» и задержания четырех мужчин, причастных к преступлению.

Как сообщил Бутусов на своей странице в Facebook, киллер действовал не один – Виталий Олешко заходил во двор, и киллер подошел сзади и выстрелил ему в спину, хотя рядом были другие люди.

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«После того, как киллер застрелил Виталия, он сумел скрыться с места убийства на машине, которая его ждала. Но эту машину вскоре бросили недалеко от места преступления, очевидно, была подготовлена вторая машина. Полиция объявила по области перехват, и вот один из постов задержал машину, на которую никакой ориентировки не было, но пассажиры показались подозрительными. Их попросили выйти и сфотографировали - эти фото были тотчас переправлены на телефон свидетеля убийства Андрея Маджарова, и он опознал киллера в зеленой майке и с татуировками. После этого преступников задержали», – объяснил журналист.

Он предполагает, что это – организованная группа, которая, скорее всего, не один день провела в Бердянске: кто-то из них был главным, кто-то вел наблюдение и дал наводку на жертву, кто-то возил.

Как сообщал УНИАН, волонтер Семен Кабакаев проинформировал о задержании под Мелитополем Запорожской области группы мужчин, причастных к убийству ветерана АТО Виталия Олешко (позывной – Сармат). На опубликованных фотографиях все четверо мужчин стояли без наручников, что вызвало много вопросов у пользователей соцсетей касательно задержания.