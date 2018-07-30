На Львовщине годовалый мальчик утонул в пруду
На Львовщине в сельском пруду утонул годовалый мальчик.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, трагедия произошла сегодня в одном из сел Каменка-Бугского района.
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«Около 17.30 отец заметил отсутствие сына в возрасте год и четыре месяца, который находился на территории домохозяйства. Вскоре он обнаружил малыша в пруду возле дома, после чего отвез в больницу, где медики констатировали смерть ребенка», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Назначены экспертизы.
Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге 6-летний ребенок упал с недостроя.