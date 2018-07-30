На Львовщине годовалый мальчик утонул в пруду

Отец отвез малыша в больницу, где медики констатировали смерть ребенка.

На Львовщине в сельском пруду утонул годовалый мальчик.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, трагедия произошла сегодня в одном из сел Каменка-Бугского района.

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«Около 17.30 отец заметил отсутствие сына в возрасте год и четыре месяца, который находился на территории домохозяйства. Вскоре он обнаружил малыша в пруду возле дома, после чего отвез в больницу, где медики констатировали смерть ребенка», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Назначены экспертизы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге 6-летний ребенок упал с недостроя.