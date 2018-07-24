В Кривом Роге 6-летний ребенок упал с недостроя

Мальчика госпитализировали в городскую больницу. Какие он получил травмы, врачи не уточняют.

В Кривом Роге шестилетний мальчик играл с друзьями в заброшенном здании, там ребенок сорвался с большой высоты.

Об этом сообщает "Первый городской". Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №8. Какие он получил травмы, врачи не уточняют.

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В подробностях инцидента разбираются правоохранители.

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