В Кривом Роге 6-летний ребенок упал с недостроя

15:50, 24 июля 2018
Происшествия
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В подробностях инцидента разбираются правоохранители / фото 1tv.kr.ua

Об этом сообщает "Первый городской". Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №8. Какие он получил травмы, врачи не уточняют.

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В подробностях инцидента разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский гастарбайтер упал с крыши и разбился на смерть.

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Теги: #ребенок#Кривой Рог