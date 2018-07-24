В Кривом Роге 6-летний ребенок упал с недостроя
15:50, 24 июля 2018Происшествия
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Мальчика госпитализировали в городскую больницу. Какие он получил травмы, врачи не уточняют.
В подробностях инцидента разбираются правоохранители / фото 1tv.kr.ua
В Кривом Роге шестилетний мальчик играл с друзьями в заброшенном здании, там ребенок сорвался с большой высоты.
Об этом сообщает "Первый городской". Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №8. Какие он получил травмы, врачи не уточняют.
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В подробностях инцидента разбираются правоохранители.
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