В Одессе вор залез на 18-й этаж и украл из квартиры почти миллион долларов

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В одном из столичных отелей полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в краже почти одного миллиона долларов с квартиры одесского предпринимателя.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным полиции, злоумышленник был пойман уже через день после совершения кражи. В квартиру предпринимателя, расположенной на последнем – 18-м этаже – правонарушитель пробрался, спустившись с крыши. Через балконную дверь он проник внутрь и стал собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и, забрав деньги, ушел.

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На улице злоумышленника ждал знакомый на автомобиле. Он отвез мужчину до отеля, откуда тот впоследствии отправился в Киев. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства.

"Мужчина "гастролировал" Украиной и обворовывал квартиры местных жителей. Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности разбоя. Сейчас проводится проверка его причастности к этим правонарушениям", - говорится в сообщении полиции.

Во время задержания у мужчины была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и тому подобное.

Сейчас правонарушитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.