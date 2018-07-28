На Харьковщине автобус с двумя десятками пассажиров слетел в кювет (фото)

В результате аварии пострадавших нет.

В Чугуевском районе Харьковской области перевернулся автобус с пассажирами. В транспортном средстве находилось 22 пассажира и водитель.

Как сегодня сообщили в полиции Харьковщины, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля в 12:40.

"По предварительным данным, автобус двигался на автодороге Чугуев-Меловое в сторону Харькова. В транспортном средстве лопнула рулевая тяга, в результате чего он перевернулся в кювет", - говорится в сообщении.

В результате аварии й никто из граждан не пострадал.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал УНИАН, 23 июля под Киевом автобус с детьми съехал в кювет. Причиной стало то, что водитель автобуса заснул за рулем.