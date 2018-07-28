На Харьковщине автобус с двумя десятками пассажиров слетел в кювет (фото)
14:09, 28 июля 2018Происшествия
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В результате аварии пострадавших нет.
На Харьковщине перевернулся автобус с пассажирами / фото ГУ НП Харьковщины
В Чугуевском районе Харьковской области перевернулся автобус с пассажирами. В транспортном средстве находилось 22 пассажира и водитель.
Как сегодня сообщили в полиции Харьковщины, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля в 12:40.
"По предварительным данным, автобус двигался на автодороге Чугуев-Меловое в сторону Харькова. В транспортном средстве лопнула рулевая тяга, в результате чего он перевернулся в кювет", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате ДТП на Харьковщине нет / фото ГУ НП Харьковщины
В результате аварии й никто из граждан не пострадал.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
фото ГУ НП Харьковщины
Как сообщал УНИАН, 23 июля под Киевом автобус с детьми съехал в кювет. Причиной стало то, что водитель автобуса заснул за рулем.
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