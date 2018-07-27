В Донецкой области столкнулись два автомобиля: трое погибших, еще семеро травмированы

Столкновение произошло на междугородней дороге близ поворота в сторону с. Зайцево.

В Бахмутском районе Донецкой области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое человек, еще семь травмированы.

Об этом говорится в сообщении областной полиции. Столкновение автомобилей «Рено» и «Опель» произошло сегодня около 10 утра на трассе Горловка-Бахмут. На месте работают полицейские.

"По предварительным данным на междугородней дороге близ поворота в сторону с. Зайцево произошло столкновение двух легковушек. В результате аварии от полученных травм три пассажира «Опеля» погибли. Водители автомобилей и 5 других пассажиров госпитализированы в больницу. Бахмут с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

Ранее в Виннице столкнулись три легковушки, микроавтобус и грузовик.