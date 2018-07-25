На Харьковщине столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

В результате ДТП трех пассажиров общественного транспорта доставили в больницу.

На Харьковщине столкнулись маршрутка и грузовик.

Об этом сообщает полиция области. В результате ДТП трех пассажиров общественного транспорта доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Они получили незначительные повреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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"Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля около 07.30 на Симферопольском шоссе в Харьковском районе. По адресу произошло столкновение маршрутного автобуса «Конный рынок - Бабаи-1» и грузового автомобиля «MAN». Водители автомобилей, 34 и 35 лет, не пострадали, в оказании медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.

Ранее под Одессой столкнулись микроавтобус и грузовик, два человека погибли.