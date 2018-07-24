В Вишневом маршрутчики жестоко избили полицейского из-за замечания одному из них за нарушение ПДД (видео)

Водители также угрожали полицейскому "решалами", которые якобы могли бы лишить его работы.

В маршрутке на Вишневое полицейский, который после службы ехал домой, сделал замечание водителю, который на протяжении маршрута несколько раз нарушил правила дорожного движения.

Как сообщает "Киев оперативный, сначала полицейский сделал замечание и спросил государственный номерной знак как пассажир, не озвучивая свою профессию, однако водитель никак не реагировал. Тогда мужчина показал удостоверение полицейского и попросил еще раз назвать номерные знаки автобуса.

После этого водитель маршрутки начал нецензурно выражаться в сторону полицейского и заявлять, что он никто. Маршрутчик даже отказался останавливаться там, где было нужно полицейскому. Вместо этого он увез его на конечную, где вместе с другими водителем маршрутки избил правоохранителя.

"Сразу прибежал дружаня и уже вдвоем они начали бить Игоря. Через несколько секунд "помощник" начал задувать копа слезоточивым газом. Когда они остановились дубасить, сразу начали звонить "решалам", при этом поговаривая "ты уже не работаешь", "ты знаешь чей это маршрут", "этот маршрут держат такие люди, что тебе и не снилось" и т.д", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине 50-70% рынка пассажирских перевозок находится за пределами правового поля, и участники рынка не отвечают за безопасность перевозки пассажиров.