В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП: погибла целая семья (фото, видео)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливающая причины и обстоятельства аварии.

В Хмельницкой области на въезде в село Прибугское произошла авария с участием грузового автомобиля IVECO и легкового автомобиля Volkswagen Golf, в результате которой погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

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По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком, передает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Сам водитель Volkswagen, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу.

Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте происшествия. Пока никто из них не госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, 20 июля около 10.40 на 127 км автодороги Киев – Чоп возле с. Глубочицы Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.