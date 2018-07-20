"Внезапное расстройство желудка": в Черновцах фура провезла инспектора на капоте 5 километров (видео)

Мотивы водителя остаются непонятными, ведь с грузом в итоге оказалось все хорошо - и по документам, и по весу. В объяснении мужчина написал, что у него произошло внезапное расстройство желудка.

Удивительный вызов поступил на линию 102 в Черновцах: инспектор "Укртрансбезопасности" просил снять его с капота фуры, ехавшей по трассе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На бампере фуры на скорости более 60 км/ч он проехал почти пять километров. Инспектор уверяет, что водитель его прекрасно видел и даже пытался сбросить.

"То тормозил, то ускорялся. Когда я постучал в лобовое стекло, он улыбнулся и нецензурно показывал пальцы, жесты", - рассказал Денис Ключевский.

Грузовик из Днепра, который вез курятину на завод на Буковину, работники "Укртрансбезопасности" остановили, чтобы проверить законность груза и возможность перегруза. 58-летний водитель остановился перед весами, однако когда инспектор подошел, внезапно тронулся.

"Водитель внезапно дал задний ход и без предупреждения нажал на акселератор. Так что у меня не было возможности ни отскочить вправо, ни влево", - пояснил старший государственный инспектор.

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С человеком на бампере водитель доехал до ближайшей заправки, где остановился и попытался убежать.

Коллеги инспектора, ехавшие за фурой, вызвали полицию. "Патрульные полицейские, которые прибыли на место происшествия, обнаружили этого водителя и составили на него административные материалы за совершение дорожно-транспортного происшествия и оставление места ДТП. На место вызвали следственно-оперативную группу", - сообщила пресс-секретарь патрульной полиции в Черновицкой области Юлия Долиба.

Однако пострадавший инспектор писать заявление отказался. "Я не получил телесных повреждений, поэтому не было смысла тянуть этого человека на криминал. Пусть это будет на его совести", - пояснил Ключевский.

Инспектор уже вернулся на рабочее место, а столичное руководство за риск для жизни собирается его премировать. А для всех сотрудников готовит тренинг, как действовать в таких случаях. "Будет проведено дополнительное обучение, будем предупреждать и минимизировать такие риски, принимать штрафные санкции по отношению к перевозчику", - пообещал временный руководитель "Укртрансбезопасности" Вячеслав Дидковский.

Там добавляют, что мотивы водителя остаются непонятными, ведь с грузом в итоге оказалось все хорошо - и по документам, и по весу. В объяснении мужчина написал, что у него внезапно произошло расстройство желудка.