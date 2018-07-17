Крушили мебель и забросали холл "рошеновскими" тортами: в здание НАБУ ворвались неизвестные (фото)

Один из протестующих сообщил, что это была акция против руководителя НАБУ Артема Сытника. Митингующие продолжают находиться снаружи здания.

Группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом "РБК-Украина" сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.

"Группа так называемых протестующих, которые утром здесь (возле здания НАБУ, - ред.) находилась, прорвалась внутрь, прошла через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen и все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали. На данный момент их внутри нет", - сообщила она.

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При этом, как отметила Манжура, протестующие продолжают находиться снаружи здания.

"Полиция наблюдает... У нас двери заблокированы. Стоит охрана. Пока мы не видели, что задержали кого-то", - добавила она.

Один из протестующих, Иван Грабар в Facebook написал, что это была акция против руководителя НАБУ Артема Сытника.

Ранее журналисты сообщали, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник посещал дом, в котором живет президент Украины Петр Порошенко в Козине весной этого года. Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля.

Сам Сытник подтвердил, что наведывался к Порошенко, однако точной даты не помнит. По его словам, речь шла о внедрении Антикоррупционного суда.