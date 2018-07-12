Весной Сытник совершил ночной визит в частную резиденцию Порошенко - "Схемы"

Сам Сытник подтвердил, что наведывался к президенту.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник посещал дом, в котором живет президент Украины Петр Порошенко в Козине весной этого года.

Об этом рассказали журналисты программы "Схемы".

Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. Журналисты заметили возле частной резиденции Порошенко автомобиль "Skoda", который, как выяснилось, принадлежит Сытнику. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат Александр Грановский, приближенный к Порошенко.

Сам Сытник подтвердил, что наведывался к Порошенко, однако точной даты не помнит. По его словам, речь шла о внедрении Антикоррупционного суда.

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"Говорилось об участии международных экспертов в компетенции этого суда. Я занял позицию такую, что нет никаких компромиссов – то есть должно быть то, что с самого начала предлагалось экспертной средой и нашими международными партнерами", - сказал глава бюро.

Он также отметил, что было 12-15 подобных встреч.

Сытник также подчеркнул, что встреча с президентом проходила тет-а-тет и Грановский на ней не присутствовал. Однако, по словам Сытника, он приходил на встречи в НАБУ, где также обсуждалась тема Антикоррупционного суда.

На вопрос о том, не подрывают ли доверие к независимости НАБУ подобные поздние визиты, Сытник ответил: "Было приятно, что мнение НАБУ важно для участника этого процесса (создание антикоррупционного суда – УНИАН), потому что у нас есть... была коммуникация с главой государства по поводу создания антикоррупционного суда".

Как сообщал УНИАН, ранее Сытник рассказал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получают угрозы от руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького.