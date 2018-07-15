Украинский десантник трагически погиб в отпуске

13:18, 15 июля 2018
Происшествия
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Украинский военный погиб далеко от линии фронта, в отпуске / фото УНИАН

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Об этом в Facebook сообщило Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Командование и личный состав бригады выразили соболезнования семье погибшего. Причины гибели не уточняются.

Как сообщает "Страна", ссылаясь на данные соцсетей, военнослужащий разбился на мотоцикле вместе со своей матерью.

Напомним, 30 июня во Львове торжественно встретили более тысячи десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись с востока Украины.

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Теги: #ВСУ#гибель