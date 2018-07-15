Украинский десантник трагически погиб в отпуске
13:18, 15 июля 2018Происшествия
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Командование и личный состав 80-й ОДШБр выразили соболезнования семье погибшего.
Украинский военный погиб далеко от линии фронта, в отпуске / фото УНИАН
Боец 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Виталий Буряк трагически погиб во время пребывания в очередном отпуске.
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Об этом в Facebook сообщило Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Командование и личный состав бригады выразили соболезнования семье погибшего. Причины гибели не уточняются.
Как сообщает "Страна", ссылаясь на данные соцсетей, военнослужащий разбился на мотоцикле вместе со своей матерью.
Напомним, 30 июня во Львове торжественно встретили более тысячи десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись с востока Украины.
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