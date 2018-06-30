Во Львове встретили более тысячи десантников, вернувшихся с Востока (фото, видео)

К встречающим присоединился и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Сегодня, 30 июня, торжественным шествием по случаю возвращения из зоны боевых действий на Востоке Украины прошлись военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Более тысячи десантников промаршировали от улицы Стрыйской, где расположена их часть, к памятнику Шевченко в центре города.

Об этом сообщает "День".

Во время шествия военные несли в руках 105 портретов своих собратьев, которые не вернулись живыми с российско-украинской войны. На протяжении всей дороги их приветствовали с флагами волонтеры, которые помогали бригаде на Востоке, и обычные львовяне и гости города. Дети дарили цветы защитникам, а многие женщины плакали. Кроме того, с военными также шли их родные.

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук присоединился к церемонии встречи военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись из района выполнения задач во время операции Объединенных сил, передает корреспондент УНИАН.

В центре под звучание гимна Украины началась праздничная церемония встречи десантно-штурмовой бригады. Минутой молчания помянули павших десантников, после чего в небо запустили белые шарики, как символ за павшими воинами.

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"Это лучшая бригада! Нет на линии фронта горячей точки, где бы военнослужащие не выполняли боевые задачи. Донецкий, Луганский, Краматорский аэропорты, Дебальцево, Крымское, Счастье, станица Луганская и другие места, где бригада достойно выполнила свои задачи. Да, ценой потерь, на сегодня 105 воинов не вернули домой. Ценой собственной жизни тех воинов линия фронта проходит там, где она есть на сегодня и это заслуга бригады. От имени Министра обороны, начальника Генерального штаба, командующего десантно-штурмовых войск, я благодарен каждому солдату, каждому офицеру, сержанту за блестящее выполнение заданий. Это мужественные бесстрашные воины, для них нет задач, которые невозможно выполнить. К сожалению, не вся работа сделана, пока нога оккупанта на нашей земле нам дети, внуки не простят, если мы не победим», - сказал генерал Вооруженных Сил Украины, Герой Украины Андрей Ковальчук.

Также многих десантников наградили медалями и грамотами от Министерства обороны и отличиями от города и области.