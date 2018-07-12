"Сам бросился на капот": нардеп Пинзеник отрицает, что его авто сбило протестующего

Политик опроверг информацию о том, что якобы сбил человека, и планирует написать заявление в полицию.

Народный депутат Павел Пинзеник утверждает, что протестующий под Верховной Радой бросился на его автомобиль.

Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я не сбивал человека», - сказал он.

Пинзеник рассказал, что вместе с коллегами ехал по улице Институтской в автомобиле, который ему принадлежит, и перед поворотом на ул. Шелковичная, по его словам, на автомобиль набросились участники акции.

«Они бросились на автомобиль с намерением его остановить. Начали бить руками и ногами, тяжелыми предметами и разбили стекло заднего вида. Они пытались остановить и проникнуть в автомобиль через задние двери или через заднее стекло. После этого для того, чтобы остановить автомобиль, на его капот бросился один из митингующих. Автомобиль, конечно, остановился и после этого был заблокирован. Некоторое время мы провели там и были заблокированы митингующими под охраной сотрудников полиции, после чего были безопасно выведены с места происшествия», - рассказал народный депутат.

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На уточняющий вопрос ведущего, для чего участники акции бросились на автомобиль, политик ответил: «Крики были такие: возвращайтесь в Раду и принимайте закон. Затем требования несколько изменились и свелись к тому, чтобы нас повесить на ближайшем дереве. В принципе, других требований я не слышал».

Пинзеник также считает маловероятной информацию о том, что у мужчины, который якобы бросился на капот его машины, сломана нога.

«Маловероятно, поскольку я сам видел, что после того, как ему надоело лежать на капоте, он собственными руками и ногами с него слез и ушел. Я думаю, что этого человека обязательно найдут, если уже не нашли, и установят состояние его здоровья - как психического, так и физического», - сказал политик.

Он также отметил, что будет пытаться узнать как можно скорее, где сейчас находится мужчина. Пинзеник также сообщил, что за рулем машины был его помощник.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что якобы его автомобиль сбил человека на пешеходном переходе, Пинзеник ответил: «Об этом я вообще ничего не знаю. Скажем так. В мой автомобиль бросались руками, ногами, головами и телами достаточно большое количество людей. Я думаю, что видео с камер наблюдения найдется и мы это все увидим, но, будучи внутри автомобиля и стараясь не допустить их проникновения внутрь него, никакого другого инцидента я не видел».

Он также сообщил, что полиция приняла первоочередные меры для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и водителя.

«Сейчас, первым делом, мы напишем заявление о преступлении в органы полиции, а вопрос квалификации будет зависеть от того, когда полиция установит все обстоятельства дела», - добавил он.

Как сообщили ранее некоторые СМИ, в центре Киева внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной Рады.