Авто с нардепом Пинзеником сбило протестующего возле Рады

Нардепа Пинзеника вывели из машины и провели в сторону улицы Институтской "коридором позора".

В центре Киева внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев машин на евро номерах, которые блокировали проезд возле Верховной Рады.

Об этом сообщает "Украинская правда", информацию об инциденте подтвердил сам Пинзеник.

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За рулем во время наезда на участника акции был водитель нардепа. По словам корреспондента УП, Пинзеник после инцидента вышел из задней двери машины.

ДТП произошло на улице Шелковичной. После него машину окружили спецназовцы, которые не дали участникам акции добраться до пассажира и водителя.

В скорую забрали одного пострадавшего участника акции, которого задел внедорожник.

Нардепа Пинзеника вывели из машины и провели в сторону улицы Институтской "коридором позора".

Вместе с ним были нардепы Елена Масорина и Олег Кришин (все из "Народного фронта"), которые также вышли из машины. Их завели в ближайший подъезд на углу Шелковичной и Институтской.

Видео: Украинская правда

Напомним, протестующие возле парламента пытались не выпустить депутатов из здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие собрались возле здания на Грушевского, 5, но с центрального входа и прочих входов на Грушевского, 5 депутаты не выходили, а шли только журналисты и работники парламента.