В Днепропетровской области полиция расследует факт поджога неизвестными редакции местной газеты
В городе Каменском на Днепропетровщине правоохранители расследуют факт поджога неизвестными лицами редакции местной газеты «Событие».
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполіції в Днепропетровской области, пожар на четвертом этаже офисного здания, что расположена на пр. Свободы, 35, была зафиксирована 10 июля около 17:30.
В результате возгорания повреждено редакционное имущество. Никто из людей не пострадал. Предварительно установлено, что это был умышленный поджог.
По данному факту полиция Каменского начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.
Как сообщал УНИАН, ранее в Херсоне избили журналиста.