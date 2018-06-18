В Херсоне избили журналиста (фото)

Пострадавший связывает инцидент исключительно со своей профессиональной деятельностью.

В Херсоне неизвестные избили местного журналиста и активиста общественной организации «ЧЕСНО» Сергея Никитенко.

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Об этом сам Никитенко сообщил в Facebook.

«Нападавшие – двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча», –указал он.

Журналист связывает инцидент исключительно со своей профессиональной деятельностью.

«Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался», –заключил он.

Ранее сообщалось, что в Днепре было совершено нападение на общественного активиста и редактора ресурса «ЗОВ» («Закон один для всех») Всеволода Новохатько.