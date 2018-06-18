В Херсоне избили журналиста (фото)
10:49, 18 июня 2018Происшествия
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Пострадавший связывает инцидент исключительно со своей профессиональной деятельностью.
В Херсоне молчаливые бородачи избили журналиста Сергея Никитенко / Facebook - Сергій Нікітенко
В Херсоне неизвестные избили местного журналиста и активиста общественной организации «ЧЕСНО» Сергея Никитенко.
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Об этом сам Никитенко сообщил в Facebook.
«Нападавшие – двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча», –указал он.
Журналист связывает инцидент исключительно со своей профессиональной деятельностью.
«Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался», –заключил он.
Ранее сообщалось, что в Днепре было совершено нападение на общественного активиста и редактора ресурса «ЗОВ» («Закон один для всех») Всеволода Новохатько.
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