На Киевщине мужчина изнасиловал и поджег 83-летнюю пенсионерку (фото)

Пенсионерка погибла, ее дом частично сгорел.

На Киевщине душевнобольной задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку. Трагедия произошла ночью в селе Леоновка Кагарлицкого района.

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32-летний парень через окно проник в дом 83-летней односельчанки, применил к ней физическое и половое насилие, похитил два мобильных телефона, сгреб постель и поджег, после чего ушел домой спать, передает ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, в результате преступных действий душевнобольного погибла бабушка и частично сгорел ее дом.

Полиция установила и задержала подозреваемого по месту его проживания. Он признался в содеянном. Его направят на принудительное психиатрическое лечение.

Предварительно открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине 76-летний пенсионер в течение двух лет насиловал 14-летнего ребенка.