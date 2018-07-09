На Ивано-Франковщине мужчина изнасиловал 75-летнюю пенсионерку (фото)

Насильником оказался 48-летний мужчина, уже имевший судимость за совершение ряда тяжких преступлений.

В Ивано-Франковской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 75-летней пенсионерки.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, информация правоохранителям от соседки потерпевшей поступила 8 июля около 9 часов утра.

«Соседка не могла дозвониться к женщине, поэтому пришла навестить. Зайдя в дом, обнаружила хозяйку избитой и сразу же вызвала медиков и полицию», - отметили правоохранители.

Прибыв на место совершения преступления в одно из сел Надвирнянского района, правоохранители выяснили, что около часа ночи злоумышленник зашел во двор 75-летней потерпевшей и, разбив окно в комнате, проник в жилой дом.

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«Находясь в нетрезвом состоянии он, подойдя к женщине, схватил ее руками за шею и начал душить. Затем нанес несколько ударов руками по лицу, чем причинил телесные повреждения, а затем применив физическую силу, вопреки воле потерпевшей, вступил с ней в половую связь», - сказали правоохранители.

Женщина сообщила полицейским личность насильника, поскольку знакома с ним. Оперативники до конца дня 8 июля задержали его по месту жительства. «Насильником оказался 48-летний житель соседнего села, который имел судимость за совершение ряда тяжких преступлений: разбои, кражи с проникновением в жилище и изнасилование. За последнее преступление он был осужден в 2016 году и в начале этого года условно-досрочно освободился», - уточнили в областной полиции.

Злоумышленника задержали, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит очередное заключение на срок от 5 до 10 лет.

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