Погуляли на славу: вечеринка полицейских в Херсоне закончилась избиением и падением гостей с 5-го этажа (видео)

В Херсоне сотрудники патрульной полиции так рьяно праздновали день рождения коллеги, что один гость вылетел с балкона, а другой получил сотрясение мозга.

На шумную вечеринку нажаловались соседи, однако даже коллеги, которые прибыли не вызов, не сумели унять нетрезвое общество, говорится в сюжете ТСН.

Потерпевший Александр Андреев утверждает, что пришел поздравить патрульного – односельчанина своего друга. Однако в разгар вечеринки у кого-то из гостей пропал телефон – и началась пьяная драка. "Я оказался на улице, а мой товарищ прилетел из окна", - говорит Александр. У него самого ушибы, сотрясение мозга и вывих челюсти, а вот у друга дела обстоят значительно хуже – он в тяжелом состоянии в больнице. "Множественные переломы ребер, значительные травмы позвоночника", - рассказал нейрохирург областной больницы Игорь Селедец. Такими оказались последствия падения с 5-го этажа – Андреев утверждает, что друга сбросили вниз приятели именинника.

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Жизнь мужчине, который летел с 5-го этажа, спас балкон квартиры двумя этажами ниже – там пострадавший ударился о козырек и изменил траекторию падения с прямой вертикальной на значительно более мягкую. Соседи по дому рассказывают, что в тот вечер праздновали вместе с десяток патрульных и трое гражданских. Они так досаждали всем, что жители дома вызвали наряд трезвых копов. Те приехали, однако вместо того, чтобы унять нетрезвых коллег, начали опрашивать свидетелей на улице – и уже тогда произошло падение человека с 5-го этажа. Следователи пока не говорят, самостоятельно ли выпал из окна пострадавший. "Патрульные полицейские, которые прибыли на вызов, услышали удар, а именно падение человека, который выпал с 5-го этажа. Соответственно, они сразу подошли, оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь", - пояснил начальник патрульной полиции города Максим Ермаков.

Сейчас в патрульной полиции Херсона проводят внутреннее расследование, четырех патрульных, которые принимали участие в праздновании, на время следствия отстранили от работы. В делах полицейские проходят как простые граждане, ведь праздновали они в свой выходной день и не находились на исполнении служебных обязанностей.